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Sakallı Collie

Sakallı Collie ırkı, kendine has şekilde düz ve sağlam yapısının yanı sıra sakin, dengeli mizaçlarıyla aktif köpeklerdir.

Sakallı Collie hakkında

Düz başlı bir köpek olan Sakallı Collie ırkı, dikkatli, neşeli, özgüvenli ve aktiftir. Hiçbir gerginlik ibaresi göstermeyen, sağlam, zeki ve çalışkan bir köpek mizacını sergiler. Sakallı Collie köpekleri yürürken hiç çaba harcamıyormuş gibi görünür. Büyük mesafeleri zarafet ve nezaketle kateder. Yürüyüşleri, işlerine ne kadar uygun olduklarının göstergesidir. Uzmanlar, esnekliği etkinlikle bir araya getiren bu çoban köpeğinin hareket kalitesini alkışlamaktadır.

Refakatçiyken uysal ve sakin olup neredeyse her eve uyum sağlar. Çocuklar ve diğer aile üyelerine karşı sabırlı oldukları bilinir. Neşeli, oyuncu mizaçları ise yaşlandıklarında da devam eder.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Soğukkanlı / Çevik / Çalışkan / Hevesli / Dikkatli / İtaatkar / Zeki / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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