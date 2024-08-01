Düz başlı bir köpek olan Sakallı Collie ırkı, dikkatli, neşeli, özgüvenli ve aktiftir. Hiçbir gerginlik ibaresi göstermeyen, sağlam, zeki ve çalışkan bir köpek mizacını sergiler. Sakallı Collie köpekleri yürürken hiç çaba harcamıyormuş gibi görünür. Büyük mesafeleri zarafet ve nezaketle kateder. Yürüyüşleri, işlerine ne kadar uygun olduklarının göstergesidir. Uzmanlar, esnekliği etkinlikle bir araya getiren bu çoban köpeğinin hareket kalitesini alkışlamaktadır.

Refakatçiyken uysal ve sakin olup neredeyse her eve uyum sağlar. Çocuklar ve diğer aile üyelerine karşı sabırlı oldukları bilinir. Neşeli, oyuncu mizaçları ise yaşlandıklarında da devam eder.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler