Sakallı Collie
Sakallı Collie hakkında
Düz başlı bir köpek olan Sakallı Collie ırkı, dikkatli, neşeli, özgüvenli ve aktiftir. Hiçbir gerginlik ibaresi göstermeyen, sağlam, zeki ve çalışkan bir köpek mizacını sergiler. Sakallı Collie köpekleri yürürken hiç çaba harcamıyormuş gibi görünür. Büyük mesafeleri zarafet ve nezaketle kateder. Yürüyüşleri, işlerine ne kadar uygun olduklarının göstergesidir. Uzmanlar, esnekliği etkinlikle bir araya getiren bu çoban köpeğinin hareket kalitesini alkışlamaktadır.
Refakatçiyken uysal ve sakin olup neredeyse her eve uyum sağlar. Çocuklar ve diğer aile üyelerine karşı sabırlı oldukları bilinir. Neşeli, oyuncu mizaçları ise yaşlandıklarında da devam eder.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Soğukkanlı / Çevik / Çalışkan / Hevesli / Dikkatli / İtaatkar / Zeki / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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