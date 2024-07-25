Beauceron Çoban Köpekleri büyük, sağlam yapılı, güçlü ve kaslı olmasına rağmen asla şişman değildir. Orta oranlı olarak tanımlanan vücudunun omuzdan kalçaların ucuna kadar olan kısmı, omuz başına kadar olan boyundan biraz daha uzun olmalıdır.

Bu ırk, günümüzde, hem anavatanında hem de yurtdışında Fransız çoban köpeklerinin en popüler olanıdır. Bu köpekler, korkusuzdur ve açık yüreklidir. İfadeleri içtendir, asla kaba, çekingen veya endişeli değildir. İyi huylu ve cesur olmalıdırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler