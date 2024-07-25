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Beauceron Çoban Köpeği

Siyah ve kahverengi en yaygın renk olmasına rağmen 19. yüzyılın sonunda gri ve tamamen siyah ve hatta tamamen kahverengi olan Beauceron Çoban Köpekleri de bulunmaktaydı.
Beauce Sheep Dog adult black and white

Beauceron Çoban Köpeği hakkında

Beauceron Çoban Köpekleri büyük, sağlam yapılı, güçlü ve kaslı olmasına rağmen asla şişman değildir. Orta oranlı olarak tanımlanan vücudunun omuzdan kalçaların ucuna kadar olan kısmı, omuz başına kadar olan boyundan biraz daha uzun olmalıdır.

Bu ırk, günümüzde, hem anavatanında hem de yurtdışında Fransız çoban köpeklerinin en popüler olanıdır. Bu köpekler, korkusuzdur ve açık yüreklidir. İfadeleri içtendir, asla kaba, çekingen veya endişeli değildir. İyi huylu ve cesur olmalıdırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Neşeli / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sessiz / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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