Beauceron Çoban Köpeği
Beauceron Çoban Köpeği hakkında
Beauceron Çoban Köpekleri büyük, sağlam yapılı, güçlü ve kaslı olmasına rağmen asla şişman değildir. Orta oranlı olarak tanımlanan vücudunun omuzdan kalçaların ucuna kadar olan kısmı, omuz başına kadar olan boyundan biraz daha uzun olmalıdır.
Bu ırk, günümüzde, hem anavatanında hem de yurtdışında Fransız çoban köpeklerinin en popüler olanıdır. Bu köpekler, korkusuzdur ve açık yüreklidir. İfadeleri içtendir, asla kaba, çekingen veya endişeli değildir. İyi huylu ve cesur olmalıdırlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Neşeli / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sessiz / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın