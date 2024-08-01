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Bergamasco Çoban Köpeği

Diğer pek çok çoban köpeği ırkı gibi bunlar da çok dengeli ve neşelidir, ancak insan dostlarına olan bağlılıkları bu ırkın çok ayırt edici bir özelliğidir.
Bergamasco Shepherd adult in black and white

Bergamasco Çoban Köpeği Hakkında

Bergamasco Çoban Köpekleri oldukça iddiasız bir görünüme sahip ve güçlü, ancak mükemmel derecede orantılı orta cüssede köpeklerdir. Olağanüstü yetenekli koyun çobanı ve koruyucularıdır.

Bu ırk, koyunları gütmek ve onlara bekçilik etmek için beslenir, bu nedenle uyanıklık, dikkat ve psikolojik denge açısından örnek oluşturacak mizaca sahip olması şaşırtıcı değildir. Öğrenme ve kararlılık yetileri, ılımlılık ve sabırlarıyla birleştiğinde onları olağanüstü bir bekçi köpeği ve arkadaş haline getirmektedir. Değişik pek çok işe uygundur ve insanlarla güçlü bir bağ kurar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sessiz

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur

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