Bergamasco Çoban Köpeği

Bergamasco Çoban Köpekleri oldukça iddiasız bir görünüme sahip ve güçlü, ancak mükemmel derecede orantılı orta cüssede köpeklerdir. Olağanüstü yetenekli koyun çobanı ve koruyucularıdır.

Bu ırk, koyunları gütmek ve onlara bekçilik etmek için beslenir, bu nedenle uyanıklık, dikkat ve psikolojik denge açısından örnek oluşturacak mizaca sahip olması şaşırtıcı değildir. Öğrenme ve kararlılık yetileri, ılımlılık ve sabırlarıyla birleştiğinde onları olağanüstü bir bekçi köpeği ve arkadaş haline getirmektedir. Değişik pek çok işe uygundur ve insanlarla güçlü bir bağ kurar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler