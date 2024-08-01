Billy
Billy hakkında
Billy'ler, orta Fransa'daki Haut-Poitou'nun yerlileri olan büyük tazılardır. Ataları - büyük, beyaz köpekler - Louis XIV döneminde kraliyete ait köpek kulübelerinde sıklıkla bulunmaktaydı.
Billy'ler, tavşan ve yabani domuz izi sürmekten memnuniyet duyarlar, bu onların doğasında vardır. Sonuç olarak, ırkın en önemli özellikleri av yetenekleriyle bağlantılıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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