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Billy

Billy'lerin güzel, tiz bir sesi vardır. Tüm tazılar gibi Billy'ler de en çok iz sürerken ses çıkarır, bu sesler uzmanlara göre benzersiz bir senfoni oluşturmaktadır.
Billy adult in black and white

Billy hakkında

Billy'ler, orta Fransa'daki Haut-Poitou'nun yerlileri olan büyük tazılardır. Ataları - büyük, beyaz köpekler - Louis XIV döneminde kraliyete ait köpek kulübelerinde sıklıkla bulunmaktaydı.

Billy'ler, tavşan ve yabani domuz izi sürmekten memnuniyet duyarlar, bu onların doğasında vardır. Sonuç olarak, ırkın en önemli özellikleri av yetenekleriyle bağlantılıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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