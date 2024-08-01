Siyah-Kahverengi Rakun Tazısı
Siyah-Kahverengi Rakun Tazısı hakkında
Siyah-Kahverengi Rakun Tazıları; sakin, sosyal ve uysaldır. Diğer köpeklerle yakın temas halinde çalışabilirler. Bazıları biraz çekingen olabilir ama asla utangaç veya saldırgan değildir. İnsanlara veya diğer köpeklere karşı hemen hemen hiç saldırganlık göstermez. Dikkatli ve dost canlısı bir ifadeye sahiptir.
Siyah-Kahverengi Rakun Tazıları her şeyden önce çalışan köpeklerdir. Rakunları kokularından bulup yerde izlerini sürerek ağaçlara saklanmalarını sağlamak için eğitilmişlerdir. Bu Amerikan ırkının köpekleri yaz ve kış aylarının zorluklarına karşı koymakla kalmaz, en zorlu arazilerde de iş görebilirler. Yetenekleri ve cesaretleriyle geyik, ayı, puma ve diğer büyük av hayvanlarının izini sürmek için de elverişlidirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Sessiz / Hassas / Soğukkanlı / Sosyal / Kararlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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