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Siyah-Kahverengi Rakun Tazısı

Siyah-Kahverengi Rakun Tazıları başta avcılıkta kullanıldıkları için gururla taşıdıkları yaralar kusur kabul edilmez.
Black and Tan Coonhound adult black and white

Siyah-Kahverengi Rakun Tazısı hakkında

Siyah-Kahverengi Rakun Tazıları; sakin, sosyal ve uysaldır. Diğer köpeklerle yakın temas halinde çalışabilirler. Bazıları biraz çekingen olabilir ama asla utangaç veya saldırgan değildir. İnsanlara veya diğer köpeklere karşı hemen hemen hiç saldırganlık göstermez. Dikkatli ve dost canlısı bir ifadeye sahiptir.

Siyah-Kahverengi Rakun Tazıları her şeyden önce çalışan köpeklerdir. Rakunları kokularından bulup yerde izlerini sürerek ağaçlara saklanmalarını sağlamak için eğitilmişlerdir. Bu Amerikan ırkının köpekleri yaz ve kış aylarının zorluklarına karşı koymakla kalmaz, en zorlu arazilerde de iş görebilirler. Yetenekleri ve cesaretleriyle geyik, ayı, puma ve diğer büyük av hayvanlarının izini sürmek için de elverişlidirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Sessiz / Hassas / Soğukkanlı / Sosyal / Kararlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Eğitim erken başlamalıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

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Sağlıklı yaşam

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