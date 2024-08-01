CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Blue Picardy Spaniel

Blue çeşidi, iki Picardy ırkının daha yeni olanıdır ve 1937'ye kadar ırk kulübü tarafından ayrıca tanınmamıştır.
Blue Picardy Spaniel adult black and white

Blue Picardy Spaniel hakkında

Bu küçük ama güzel Fransız Spaniel aşırı iklimlere dayanmasını sağlayan dayanıklılığının yanı sıra hassas burnu, kendinden emin ferması ve doğuştan gelen uysallığı ile ünlüdür.

Blue Picardy Spaniel'lerin insanlarla arası iyidir, bu da nispeten hızlı bir şekilde eğitilmelerini kolaylaştırır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın