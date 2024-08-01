Blue Picardy Spaniel
Blue Picardy Spaniel hakkında
Bu küçük ama güzel Fransız Spaniel aşırı iklimlere dayanmasını sağlayan dayanıklılığının yanı sıra hassas burnu, kendinden emin ferması ve doğuştan gelen uysallığı ile ünlüdür.
Blue Picardy Spaniel'lerin insanlarla arası iyidir, bu da nispeten hızlı bir şekilde eğitilmelerini kolaylaştırır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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