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Borzoi

Borzoi, ana vatanında "hızlı" anlamına gelir. Bu ırkın hafif ve atletik gövdesine bakınca neden böyle dendiğini anlamak kolaydır.
Borzoi adult black and white

Borzoi hakkında

Borzoi, insanlarla birlikte olmayı seven, sadık, sevecen ve güvenilir bir ırktır. Bu nedenle aktif aileler için muhteşem bir köpektir.

Ancak bu köpeği hafife almamalısınız. Büyük gövdeleri nedeniyle dolaşabilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Belirgin kürklerine ise büyük bir özen gösterilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dayanıklı / Sessiz / Soğukkanlı / Dikkatli

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir

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