Borzoi, insanlarla birlikte olmayı seven, sadık, sevecen ve güvenilir bir ırktır. Bu nedenle aktif aileler için muhteşem bir köpektir.

Ancak bu köpeği hafife almamalısınız. Büyük gövdeleri nedeniyle dolaşabilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Belirgin kürklerine ise büyük bir özen gösterilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler