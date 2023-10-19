Auvergne Pointer

Auvergne Pointer'in tüyleri çok özeldir. Özellikle, siyah olan baş kısmında, genellikle kafatasından ağız kısmının yanlarına doğru inen beyaz bir şerit bulunur.
Auvergne Pointer adult in black and white

Auvergne Pointer hakkında

Uysal ve çok sevecen olan bu ırk, zeki ve yumuşak başlıdır. Bu özellikleri sayesinde harika bir aile köpeği olur. Auvergne Pointer ırkı köpekler, pointer olmaları itibarıyla çok güçlü bir burna sahiptir.

Doğal özellikleri, eğitim esnasında geliştirilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uysal / Sevecen / Zeki / İtaatkar / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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