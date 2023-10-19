Uysal ve çok sevecen olan bu ırk, zeki ve yumuşak başlıdır. Bu özellikleri sayesinde harika bir aile köpeği olur. Auvergne Pointer ırkı köpekler, pointer olmaları itibarıyla çok güçlü bir burna sahiptir.

Doğal özellikleri, eğitim esnasında geliştirilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler