Auvergne Pointer
Auvergne Pointer'in tüyleri çok özeldir. Özellikle, siyah olan baş kısmında, genellikle kafatasından ağız kısmının yanlarına doğru inen beyaz bir şerit bulunur.
Auvergne Pointer hakkında
Uysal ve çok sevecen olan bu ırk, zeki ve yumuşak başlıdır. Bu özellikleri sayesinde harika bir aile köpeği olur. Auvergne Pointer ırkı köpekler, pointer olmaları itibarıyla çok güçlü bir burna sahiptir.
Doğal özellikleri, eğitim esnasında geliştirilmelidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uysal / Sevecen / Zeki / İtaatkar / Dayanıklı
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uysal / Sevecen / Zeki / İtaatkar / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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