Ariege Pointer
Ariege Pointer hakkında
Güneybatı Fransa'dan gelen bu pointer dağ köpekleri, avcılığın her türlüsüne uyum sağlamıştır. Sert, uysal ve eğitimi kolay olan bu köpekler, güçlü ama ince yapılı olup zindelik saçar.
Yağsız bacakları, göze çarpan kasları ve belirgin hatları aranan özellikleridir. Soluk turuncu benekli, bazen kahverengi alacalı beyaz kürkü, zarif ve seçkin bir köpeği ortaya çıkarır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Özgür Ruhlu / Sakin
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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