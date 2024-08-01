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Ariege Pointer

Yalnızca kısa bir süre önce tekrar ortaya çıkan Ariege Pointer, aslında Pirene braque köpeklerinden biridir. Ancak Gaskonya veya Pirene cinsinden daha az bilinir.
Ariege Pointing Dog adult in black and white

Ariege Pointer hakkında

Güneybatı Fransa'dan gelen bu pointer dağ köpekleri, avcılığın her türlüsüne uyum sağlamıştır. Sert, uysal ve eğitimi kolay olan bu köpekler, güçlü ama ince yapılı olup zindelik saçar.

Yağsız bacakları, göze çarpan kasları ve belirgin hatları aranan özellikleridir. Soluk turuncu benekli, bazen kahverengi alacalı beyaz kürkü, zarif ve seçkin bir köpeği ortaya çıkarır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Özgür Ruhlu / Sakin

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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