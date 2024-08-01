Ariege Pointer

Güneybatı Fransa'dan gelen bu pointer dağ köpekleri, avcılığın her türlüsüne uyum sağlamıştır. Sert, uysal ve eğitimi kolay olan bu köpekler, güçlü ama ince yapılı olup zindelik saçar.

Yağsız bacakları, göze çarpan kasları ve belirgin hatları aranan özellikleridir. Soluk turuncu benekli, bazen kahverengi alacalı beyaz kürkü, zarif ve seçkin bir köpeği ortaya çıkarır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler