Gaskonya Pointer

Bu soylu görünümlü Pointer gürbüz ve sağlam kaslı görünümünün yansıttığı kadar ağır değildir. Dişisi daha incedir. Cildi ise esnek ve oldukça gevşektir. Fransız Pointer ırkının iki farklı türü vardır: büyük Gaskonya ve küçük Pirene.

Bu türler orijinal olarak safkan kaldıkları yerler olan Güneybatı Fransa'dan ve Orta Pireneler'den gelmektedir. Son yıllarda Fransız Pointer türünün en popülerleri haline gelmiş olup, kahverengi renkli orijinalinin çoğu Avrupa Pointerinin atası olduğu kabul edilmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler