Gaskonya Pointer
Eğitime ihtiyaç duymadığını dahi iddia eden kullanıcı ve meraklıları tarafından, doğuştan avcı bir köpek olarak tanınır.
Gaskonya Pointer Hakkında
Bu soylu görünümlü Pointer gürbüz ve sağlam kaslı görünümünün yansıttığı kadar ağır değildir. Dişisi daha incedir. Cildi ise esnek ve oldukça gevşektir. Fransız Pointer ırkının iki farklı türü vardır: büyük Gaskonya ve küçük Pirene.
Bu türler orijinal olarak safkan kaldıkları yerler olan Güneybatı Fransa'dan ve Orta Pireneler'den gelmektedir. Son yıllarda Fransız Pointer türünün en popülerleri haline gelmiş olup, kahverengi renkli orijinalinin çoğu Avrupa Pointerinin atası olduğu kabul edilmektedir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl
Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl
Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın