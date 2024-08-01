CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Pirene Pointer

Pirene türleri Gaskonya türlerine kıyasla daha canlı, daha atılgan ve kırda koşarken daha hızlıdır ve nasıl koruyacağını bildiği için enerjisini kısa sürede tüketmez.
French Pointing Dog - Pyrenean type adult black and white

Pirene Pointeri Hakkında

Fransız Pointeri, Güney Pirene yöresinin yerlisidir. Kolay uyum sağlayan bir ırk olarak Fransa'nın diğer bölgelerindeki avcıların yanı sıra, başka ülkelerdekilerin de tercihi olmuştur.

Pirene Pointeri, Gaskonya türü ile aynı genel özelliklere sahiptir, sadece onun daha küçük ve daha hafif olanıdır. Bu dayanıklı köpekler yeterince kaslıdır, ancak ağır değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)

Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl

Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın