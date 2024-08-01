Pirene Pointer

Fransız Pointeri, Güney Pirene yöresinin yerlisidir. Kolay uyum sağlayan bir ırk olarak Fransa'nın diğer bölgelerindeki avcıların yanı sıra, başka ülkelerdekilerin de tercihi olmuştur.

Pirene Pointeri, Gaskonya türü ile aynı genel özelliklere sahiptir, sadece onun daha küçük ve daha hafif olanıdır. Bu dayanıklı köpekler yeterince kaslıdır, ancak ağır değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler