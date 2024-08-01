Pirene Pointer
Pirene Pointeri Hakkında
Fransız Pointeri, Güney Pirene yöresinin yerlisidir. Kolay uyum sağlayan bir ırk olarak Fransa'nın diğer bölgelerindeki avcıların yanı sıra, başka ülkelerdekilerin de tercihi olmuştur.
Pirene Pointeri, Gaskonya türü ile aynı genel özelliklere sahiptir, sadece onun daha küçük ve daha hafif olanıdır. Bu dayanıklı köpekler yeterince kaslıdır, ancak ağır değildir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–15 yıl
Sevecen / Zeki / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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