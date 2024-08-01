Saint Germain Pointer
Saint Germain Pointer Hakkında
Saint Germain Pointer, ara sıra başka av hayvanları için kullanılsa da esas olarak kuş avlamak için kullanılan pointer ırkıdır. Son derecede sosyal, dengeli ve insanlara karşı sevecen olan Saint Germain Pointer, aile hayatını sevmekle birlikte her şeyden önce avcıdır.
Büyük bir özenle getirdiği sülün, keklik ve çulluğu tercih eder. Koşuşturulmaktan hoşlanmasa da kolay eğitilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Uysal / Sosyal / Sevecen / İtaatkar
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
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Sağlıklı yaşam
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