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Saint Germain Pointer

Irk, önce ilk yavruların doğduğu yere atfen Braque de Compiègne olarak adlandırıldı, ancak yetiştirme yeri Saint Germain en Laye'e taşınınca ırkın adı da değiştirildi.

Saint Germain Pointer Hakkında

Saint Germain Pointer, ara sıra başka av hayvanları için kullanılsa da esas olarak kuş avlamak için kullanılan pointer ırkıdır. Son derecede sosyal, dengeli ve insanlara karşı sevecen olan Saint Germain Pointer, aile hayatını sevmekle birlikte her şeyden önce avcıdır.

Büyük bir özenle getirdiği sülün, keklik ve çulluğu tercih eder. Koşuşturulmaktan hoşlanmasa da kolay eğitilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Uysal / Sosyal / Sevecen / İtaatkar

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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