Saint Germain Pointer, ara sıra başka av hayvanları için kullanılsa da esas olarak kuş avlamak için kullanılan pointer ırkıdır. Son derecede sosyal, dengeli ve insanlara karşı sevecen olan Saint Germain Pointer, aile hayatını sevmekle birlikte her şeyden önce avcıdır.

Büyük bir özenle getirdiği sülün, keklik ve çulluğu tercih eder. Koşuşturulmaktan hoşlanmasa da kolay eğitilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler