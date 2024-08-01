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Brezilya Terrier

Bu sevimli küçük Brezilya köpekleri, her şeyden önce ve en önemlisi, büyük Brezilya çiftliklerinde çevredeki haşaratı yakalamakta ve diğer işlerde kullanılan değerli birer arkadaştır.
Brazilian Terrier adult black and white

Brezilya Terrier Hakkında

Yerinde duramayan, neşeli, hareketli ve tetikte olan bu küçük terrierler, tanıdıklarıyla iyi geçinen arkadaş canlısı hayvanlardır.

Filas ile birlikte, uluslararası olarak tanınan iki Brezilya ırkından biridir. Karakter açısından bazıları Jack Russell'lara benzer.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Brezilya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl

Önemli bilgiler

Eğitim erken başlamalıdır
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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