Brezilya Terrier
Brezilya Terrier Hakkında
Yerinde duramayan, neşeli, hareketli ve tetikte olan bu küçük terrierler, tanıdıklarıyla iyi geçinen arkadaş canlısı hayvanlardır.
Filas ile birlikte, uluslararası olarak tanınan iki Brezilya ırkından biridir. Karakter açısından bazıları Jack Russell'lara benzer.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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