Briard
Briards belong to one of the few breeds with double dewclaws on their hind feet.
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About the Briard
Briards are hardy, muscular dogs who have a well-balanced character. Since the 1990’s, worldwide demand for Briards has risen to unprecedented levels and the breed is now the most widespread French sheepdog.
Briards settle easily into the family home as excellent companions and guard dogs.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
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Irkın özellikleri
Grooming, training and exercise tips
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Korumacı / Dayanıklı / Neşeli / Dikkatli / Soğukkanlı / Sosyal / Özgüvenli
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Korumacı / Dayanıklı / Neşeli / Dikkatli / Soğukkanlı / Sosyal / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
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