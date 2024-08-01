Orta Boy Vendeen Griffon
Orta Boy Vendeen Griffon hakkında
Bu sağlam ırkın köpekleri çok fazla inisiyatif ve dayanıklılık sergiler. Takip edilemeyen izi bulabilmeli, avı başlatıp sürebilmelidirler. Disipline ihtiyaç duyan hevesli avcılardır. Bu çabuk kavrayan ve çok kararlı orta büyüklükteki Griffon nispeten tıknazdır ve iyi orantılıdır.
Orta boy bir köpek anlamına gelen “Briquet” adını almış olan tek ırktır. Elva Kontu, Büyük Griffon Vendeen'in daha küçük ve daha gelişmiş bir versiyonunu üretmek için I. Dünya Savaşı'ndan önce kontrollü bir üretim programı başlatmıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Neşeli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın