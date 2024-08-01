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Orta Boy Vendeen Griffon

Orta Boy Vendeen Griffonlar işaretlerini dikenli çalılıklara kadar takip etmek üzere hazırlanmış hızlı, hassas burunlu köpeklerdir. Rüzgarlı havalarda burunları ile iz sürerler, inişli çıkışlı arazide oldukça çeviktirler.
Briquet Griffon Vendeen adult black and white

Orta Boy Vendeen Griffon hakkında

Bu sağlam ırkın köpekleri çok fazla inisiyatif ve dayanıklılık sergiler. Takip edilemeyen izi bulabilmeli, avı başlatıp sürebilmelidirler. Disipline ihtiyaç duyan hevesli avcılardır. Bu çabuk kavrayan ve çok kararlı orta büyüklükteki Griffon nispeten tıknazdır ve iyi orantılıdır.

Orta boy bir köpek anlamına gelen “Briquet” adını almış olan tek ırktır. Elva Kontu, Büyük Griffon Vendeen'in daha küçük ve daha gelişmiş bir versiyonunu üretmek için I. Dünya Savaşı'ndan önce kontrollü bir üretim programı başlatmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Neşeli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki

Önemli bilgiler

Eğitim erken başlamalıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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