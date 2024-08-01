Orta Boy Vendeen Griffon

Bu sağlam ırkın köpekleri çok fazla inisiyatif ve dayanıklılık sergiler. Takip edilemeyen izi bulabilmeli, avı başlatıp sürebilmelidirler. Disipline ihtiyaç duyan hevesli avcılardır. Bu çabuk kavrayan ve çok kararlı orta büyüklükteki Griffon nispeten tıknazdır ve iyi orantılıdır.

Orta boy bir köpek anlamına gelen “Briquet” adını almış olan tek ırktır. Elva Kontu, Büyük Griffon Vendeen'in daha küçük ve daha gelişmiş bir versiyonunu üretmek için I. Dünya Savaşı'ndan önce kontrollü bir üretim programı başlatmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler