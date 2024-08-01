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Brüksel Griffon

Akıllı ve hevesli bir karaktere sahip olan Brüksel Griffon, dünya genelinde köpek severlerin kalbini kazanmıştır.
Griffon Bruxellois adult black and white

Brüksel Griffon hakkında

Belçika'da fare avcısı olarak çıkan Brüksel Griffon, kısa sürede çok sevilen bir evcil hayvan haline geldi. Bazen çok gergin, hassas ve çoğu zaman ilgi odağı olan bu ırk, zamanlarını tamamen yeni arkadaşlarına adamaya hazır olan bir sahibe ihtiyaç duyar.

Brüksel Griffon, küçük olmasına rağmen kesinlikle bir kucak köpeği değildir. Bunun yerine bu sağlam ırk, çeviklik ve itaat eğitiminden keyif duyar ve genellikle performans sporlarında üstündür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Dikkatli / Dayanıklı / Sadık / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çocuklarla iyi geçinemeyebilir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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