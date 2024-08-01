Brüksel Griffon
Brüksel Griffon hakkında
Belçika'da fare avcısı olarak çıkan Brüksel Griffon, kısa sürede çok sevilen bir evcil hayvan haline geldi. Bazen çok gergin, hassas ve çoğu zaman ilgi odağı olan bu ırk, zamanlarını tamamen yeni arkadaşlarına adamaya hazır olan bir sahibe ihtiyaç duyar.
Brüksel Griffon, küçük olmasına rağmen kesinlikle bir kucak köpeği değildir. Bunun yerine bu sağlam ırk, çeviklik ve itaat eğitiminden keyif duyar ve genellikle performans sporlarında üstündür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Dikkatli / Dayanıklı / Sadık / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
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Sağlıklı yaşam
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