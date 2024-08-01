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Canaan Köpeği

Canaan, başlıca köpek federasyonları tarafından tanınan İsrailli tek ırktır.
Canaan black and white

Canaan hakkında

Dikkatli, çabuk tepki veren ve yabancılara pek güvenmeyen Canaan köpekleri, güçlü savunma köpekleri olsalar da doğuştan saldırgan değildir. Sahibine olağanüstü şekilde düşkündür.

Canaan köpekleri, morfolojik ve tarihsel açıdan, sokak köpekleri ve Avustralya ve güneydoğu Asya'daki Dingo gibi ilkel köpeklerle akrabadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsrail
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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