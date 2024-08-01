Cesky Fousek
Cesky Fousek hakkında
Cesky Fousek köpekleri orta boylu, tel tüylü soylu bir ırkın üyeleri olup genel olarak dayanıklı ve güçlü bir görünüme sahiptir. Bu çok yönlü pointer köpekler sahada, suda ve ormanda çalışmak için gereken özellikleri kalıtsal olarak taşımaktadır. Eğitilmeleri kolay olup sahiplerine bağlıdırlar.
Cesky Fousek ırkının 1920'lerde neredeyse yok olma sınırına gelmesinden 1. Dünya Savaşı ve sonuçları sorumluydu. Bu ırk için bir rejenerasyon uygulaması başlatılmış, temelleri modern Cesky Fousek ırkının planlı üretim yoluyla geliştiği orijinal tipik bireyler tarafından atılmıştır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın