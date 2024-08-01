Cesky Fousek köpekleri orta boylu, tel tüylü soylu bir ırkın üyeleri olup genel olarak dayanıklı ve güçlü bir görünüme sahiptir. Bu çok yönlü pointer köpekler sahada, suda ve ormanda çalışmak için gereken özellikleri kalıtsal olarak taşımaktadır. Eğitilmeleri kolay olup sahiplerine bağlıdırlar.

Cesky Fousek ırkının 1920'lerde neredeyse yok olma sınırına gelmesinden 1. Dünya Savaşı ve sonuçları sorumluydu. Bu ırk için bir rejenerasyon uygulaması başlatılmış, temelleri modern Cesky Fousek ırkının planlı üretim yoluyla geliştiği orijinal tipik bireyler tarafından atılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler