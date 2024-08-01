CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Cesky Fousek

Cesky Fousek ırkı çok yönlü pointer köpekleri olup suda veya karada muhteşemdir. Görevlerini tamamlamak için kaba kuvvet de kullanabilirler.
Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon adult black and white

Cesky Fousek hakkında

Cesky Fousek köpekleri orta boylu, tel tüylü soylu bir ırkın üyeleri olup genel olarak dayanıklı ve güçlü bir görünüme sahiptir. Bu çok yönlü pointer köpekler sahada, suda ve ormanda çalışmak için gereken özellikleri kalıtsal olarak taşımaktadır. Eğitilmeleri kolay olup sahiplerine bağlıdırlar.

Cesky Fousek ırkının 1920'lerde neredeyse yok olma sınırına gelmesinden 1. Dünya Savaşı ve sonuçları sorumluydu. Bu ırk için bir rejenerasyon uygulaması başlatılmış, temelleri modern Cesky Fousek ırkının planlı üretim yoluyla geliştiği orijinal tipik bireyler tarafından atılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Çek Cumhuriyeti
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın