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Chesapeake Bay Retriever

Kürkünün hem üst hem alt kısmında, derisini soğuk sudan koruyan ve yüzdükten sonra çabucak kurumasını sağlayan koruyucu bir yağ katmanı bulunur.

Chesapeake Bay Retriever hakkında

Chesapeake Bay Retriever ırkı, sakin ve zeki köpekler olup neşeli ve mutlu mizaçlıdır. Doğuştan gelen bir sevecenliğe ve koruma içgüdüsüne sahiptir. Bu ırk, onları popüler hale getiren cesaret, hassas duyular ve zeka gibi pek çok özelliğe sahiptir.

Chesapeake Bay Retriever köpekleri çocuklara ve aynı şekilde yaşlılara karşı sevgi dolu olup insanlarla etkileşim içinde bulunmaktan mutlu olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Arkadaş canlısı / Zeki / Sessiz / Sevecen / Korumacı / Çalışkan / Dikkatli / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur

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