Chesapeake Bay Retriever ırkı, sakin ve zeki köpekler olup neşeli ve mutlu mizaçlıdır. Doğuştan gelen bir sevecenliğe ve koruma içgüdüsüne sahiptir. Bu ırk, onları popüler hale getiren cesaret, hassas duyular ve zeka gibi pek çok özelliğe sahiptir.

Chesapeake Bay Retriever köpekleri çocuklara ve aynı şekilde yaşlılara karşı sevgi dolu olup insanlarla etkileşim içinde bulunmaktan mutlu olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler