Fransız Üç Renkli Tazı; Büyük Anglo-Fransız Üç Renkli Tazı, Poitevin ve Billy'nin mutlu bir karışımıdır. Amaç, geyik ve yaban domuzu sürülerini avlamak için daha az İngiliz kanına sahip bir tazı üretmekti.

Bunlar, zarif ve kaslı bir görünüme sahip büyük sürü tazılarıdır. Fransız Üç Renkli Tazıları, çok yüksek performans gösteren güçlü koşuculardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler