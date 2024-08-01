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Fransız Üç Renkli Tazı

Fransız Üç Renkli Tazı ancak 1957'de bir ırk olarak tanınmıştır; bu ise onu Fransız tazılarının en genci haline getirir.
French Tricolour Hound adult black and white

Fransız Üç Renkli Tazı hakkında

Fransız Üç Renkli Tazı; Büyük Anglo-Fransız Üç Renkli Tazı, Poitevin ve Billy'nin mutlu bir karışımıdır. Amaç, geyik ve yaban domuzu sürülerini avlamak için daha az İngiliz kanına sahip bir tazı üretmekti.

Bunlar, zarif ve kaslı bir görünüme sahip büyük sürü tazılarıdır. Fransız Üç Renkli Tazıları, çok yüksek performans gösteren güçlü koşuculardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Özgür Ruhlu / Neşeli / Çalışkan

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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