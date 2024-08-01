Coton De Tulear
Coton De Tulear'lar her türlü yaşam biçimine mükemmel bir şekilde adapte olur, sakin ve çok sosyaldir.
Coton De Tulear hakkında
Kürkü, ırkın temel özelliklerinden biridir ve hatta isimlerini de buradan almışlardır. Pamuk dokulu tüyleri oldukça yumuşaktır. Bu köpekler canlılık ve zeka ifade eden koyu renkli yuvarlak gözlere sahiptir.
Sosyal ve mutlu mizaçları, ırkın temel özelliklerinden biridir. Bu sevimli küçük köpekler, sahipleri ile kolayca bağ kurar ve diğer köpeklerle iyi geçinir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Madagaskar
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Zeki / Arkadaş canlısı / Sosyal / Uyumlu
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Zeki / Arkadaş canlısı / Sosyal / Uyumlu
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
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