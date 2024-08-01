Coton De Tulear

Kürkü, ırkın temel özelliklerinden biridir ve hatta isimlerini de buradan almışlardır. Pamuk dokulu tüyleri oldukça yumuşaktır. Bu köpekler canlılık ve zeka ifade eden koyu renkli yuvarlak gözlere sahiptir.

Sosyal ve mutlu mizaçları, ırkın temel özelliklerinden biridir. Bu sevimli küçük köpekler, sahipleri ile kolayca bağ kurar ve diğer köpeklerle iyi geçinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler