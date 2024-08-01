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Coton De Tulear

Coton De Tulear'lar her türlü yaşam biçimine mükemmel bir şekilde adapte olur, sakin ve çok sosyaldir.
Coton de Tulear black and white

Coton De Tulear hakkında

Kürkü, ırkın temel özelliklerinden biridir ve hatta isimlerini de buradan almışlardır. Pamuk dokulu tüyleri oldukça yumuşaktır. Bu köpekler canlılık ve zeka ifade eden koyu renkli yuvarlak gözlere sahiptir.

Sosyal ve mutlu mizaçları, ırkın temel özelliklerinden biridir. Bu sevimli küçük köpekler, sahipleri ile kolayca bağ kurar ve diğer köpeklerle iyi geçinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Madagaskar
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Zeki / Arkadaş canlısı / Sosyal / Uyumlu

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir

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