Çekoslavak Kurt Köpeği
Çekoslovak Kurt Köpeği, kurt gibi görünür ve davranır. Üstün görme gücüne, işitme ve koku alma özelliklerine sahiptir.
Çekoslavak Kurt Köpeği hakkında
Çekoslovak Kurt Köpekleri değişken tabiatlıdır, tepkileri hızlıdır ve dayanıklıdır. Bu özelliklerine ek olarak, bu gözü pek ve becerikli köpekler son derece sadık bir arkadaştır.
Bu sevecen köpekler sahipleriyle son derecede güçlü bağlar kurar ancak yabancılar varken çekingen olabilirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Neşeli / Dayanıklı / Sakin / Özgüvenli / Sadık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Neşeli / Dayanıklı / Sakin / Özgüvenli / Sadık
Önemli bilgiler
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
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