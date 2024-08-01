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Çekoslavak Kurt Köpeği

Çekoslovak Kurt Köpeği, kurt gibi görünür ve davranır. Üstün görme gücüne, işitme ve koku alma özelliklerine sahiptir.
Czechoslovakian wolfdog adult lying black and white

Çekoslavak Kurt Köpeği hakkında

Çekoslovak Kurt Köpekleri değişken tabiatlıdır, tepkileri hızlıdır ve dayanıklıdır. Bu özelliklerine ek olarak, bu gözü pek ve becerikli köpekler son derece sadık bir arkadaştır.

Bu sevecen köpekler sahipleriyle son derecede güçlü bağlar kurar ancak yabancılar varken çekingen olabilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Çek Cumhuriyeti
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Neşeli / Dayanıklı / Sakin / Özgüvenli / Sadık

Önemli bilgiler

Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla alana ihtiyaç duyar

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