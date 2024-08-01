Dandie Dinmont Terrier

Bu çalışkan terrierler, özgür ruhlu, çok zeki, kararlı, inatçı, hassas, sevecen ve gururlu refakatçi köpeklerdir. Onları diğer ırklardan ayıran kafalarında yumuşak tüyleri, zeka ve bilgelik saçan kocaman gözleri vardır. Sansarı hatırlatan uzun ve alçak gövdeleri sağlam yapılıdır, kısa ve güçlü bacaklara sahiptir.

Dandie Dinmont, İskoçya ve İngiltere arasındaki sınır bölgesinde geçen, Sir Walter Scott'un Guy Mannering adlı romanında bu köpeklerden bir sürüye sahip olan bir çiftçiydi. Scott, "biber" ve "hardal" renklerine de ad vermiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler