Dandie Dinmont Terrier
Dandie Dinmont Terrier hakkında
Bu çalışkan terrierler, özgür ruhlu, çok zeki, kararlı, inatçı, hassas, sevecen ve gururlu refakatçi köpeklerdir. Onları diğer ırklardan ayıran kafalarında yumuşak tüyleri, zeka ve bilgelik saçan kocaman gözleri vardır. Sansarı hatırlatan uzun ve alçak gövdeleri sağlam yapılıdır, kısa ve güçlü bacaklara sahiptir.
Dandie Dinmont, İskoçya ve İngiltere arasındaki sınır bölgesinde geçen, Sir Walter Scott'un Guy Mannering adlı romanında bu köpeklerden bir sürüye sahip olan bir çiftçiydi. Scott, "biber" ve "hardal" renklerine de ad vermiştir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Özgür Ruhlu / Kararlı / Sevecen
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
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