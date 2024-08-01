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Dandie Dinmont Terrier

Dandie Dinmont Terrierler, bir kurgu karakterinin adını alan tek ırk olmaları itibariyle benzersizdir.
Dandie dinmont terrier black and white

Dandie Dinmont Terrier hakkında

Bu çalışkan terrierler, özgür ruhlu, çok zeki, kararlı, inatçı, hassas, sevecen ve gururlu refakatçi köpeklerdir. Onları diğer ırklardan ayıran kafalarında yumuşak tüyleri, zeka ve bilgelik saçan kocaman gözleri vardır. Sansarı hatırlatan uzun ve alçak gövdeleri sağlam yapılıdır, kısa ve güçlü bacaklara sahiptir.

Dandie Dinmont, İskoçya ve İngiltere arasındaki sınır bölgesinde geçen, Sir Walter Scott'un Guy Mannering adlı romanında bu köpeklerden bir sürüye sahip olan bir çiftçiydi. Scott, "biber" ve "hardal" renklerine de ad vermiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Özgür Ruhlu / Kararlı / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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