Deutsch Stichelhaar
Deutsch Stichelhaar hakkında
Yüzünün alt kısmında sakala benzer tüyler bulunan ve gür, güçlü kaşlara sahip Deutsch Stichelhaar ırkının belirgin bir özelliği de tabii ki tüyleridir. Bu özelliği, bu güçlü köpeklere oldukça sert bir görünüm kazandırır.
Bahsi geçen bu özelliklerinin yanı sıra Deutsch Stichelhaar'lar dengeli ve sakin hayvanlardır. Güçlü ve cesur olan bu köpekler kontrolü hiçbir zaman kaybetmez ve asla utangaçlık göstermezler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Özgüvenli / Sakin / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Avlanmayı sever
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Sağlıklı yaşam
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