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Deutsch Stichelhaar

Alman Pointerlerinin en eskisi olmalarına rağmen Deutsch Stichelhaar'lar, Almanya'dan gelen diğer tel tüylü ırklardan (Alman Tel Tüylü Pointerler ve Pudelpointerler) çok daha az bulunan nadir bir ırktır.
Deutsch stichelhaar black and white

Deutsch Stichelhaar hakkında

Yüzünün alt kısmında sakala benzer tüyler bulunan ve gür, güçlü kaşlara sahip Deutsch Stichelhaar ırkının belirgin bir özelliği de tabii ki tüyleridir. Bu özelliği, bu güçlü köpeklere oldukça sert bir görünüm kazandırır.

Bahsi geçen bu özelliklerinin yanı sıra Deutsch Stichelhaar'lar dengeli ve sakin hayvanlardır. Güçlü ve cesur olan bu köpekler kontrolü hiçbir zaman kaybetmez ve asla utangaçlık göstermezler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Özgüvenli / Sakin / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Avlanmayı sever
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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