Alman Tazısı; hafif, dik duruşlu ve asil olmasının yanı sıra güçlü yapılı bir av köpeğidir. Nispeten ince, zarif bir kafası vardır, derisi güzeldir ve genel olarak asil görünümü göz önüne alındığında dikkat çeken kalınlıktaki kuyruğunu oldukça iyi taşır.

Sevecen ve sakin mizaçları, bu köpeklerin harika aile dostları oldukları anlamına gelir; ancak bu köpekler, tazı bakımı konusunda biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler