Alman Tazısı
Alman Tazısı hakkında
Alman Tazısı; hafif, dik duruşlu ve asil olmasının yanı sıra güçlü yapılı bir av köpeğidir. Nispeten ince, zarif bir kafası vardır, derisi güzeldir ve genel olarak asil görünümü göz önüne alındığında dikkat çeken kalınlıktaki kuyruğunu oldukça iyi taşır.
Sevecen ve sakin mizaçları, bu köpeklerin harika aile dostları oldukları anlamına gelir; ancak bu köpekler, tazı bakımı konusunda biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyarlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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