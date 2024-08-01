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Alman Tazısı

Alman Tazısı, fiziği ve davranışları açısından bir tazının tüm özelliklerine ve doğal yeteneklerine sahiptir. Bu nedenle, bu ırka mensup köpeklerin dış mekanda çalışıp yaşamaları çok önemlidir.
German Hound adult black and white

Alman Tazısı hakkında

Alman Tazısı; hafif, dik duruşlu ve asil olmasının yanı sıra güçlü yapılı bir av köpeğidir. Nispeten ince, zarif bir kafası vardır, derisi güzeldir ve genel olarak asil görünümü göz önüne alındığında dikkat çeken kalınlıktaki kuyruğunu oldukça iyi taşır.

Sevecen ve sakin mizaçları, bu köpeklerin harika aile dostları oldukları anlamına gelir; ancak bu köpekler, tazı bakımı konusunda biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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