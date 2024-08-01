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Alman Spaniel

Alman Spaniel'ler günümüzde hala avcılar tarafından ve avcılar için çok yönlü bir av köpeği olarak yetiştirilmeye devam etmektedir.
German Spaniel adult black and white

Alman Spaniel hakkında

Alman Spaniel'ler canlı ve hevesli avcılardır. Doğal ortamlarında arkadaş canlısı ve kendinden emin, itaatkar ve son derece uyumlu olan bu köpekler, asla ürkek ya da agresif değildir; özellikle uygun şekilde eğitildiklerinde uzun mesafeler boyunca iz sürebilirler.

Çok yönlü olmaları nedeniyle yaralı veya kayıp av hayvanını bulmak, çalılıklarda, yoğun ormanlık alanlarda ve sudaki av hayvanlarını yerinden kaçırmak ve yakalayıp getirmek için kullanılabilirler. Alman Spaniel'ler çok iyi gelişmiş kaslara, sağlam kemiklere ve asil bir kafaya sahip, orta büyüklükte uzun tüylü av köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Girişken / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / Neşeli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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