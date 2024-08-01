Alman Spaniel'ler canlı ve hevesli avcılardır. Doğal ortamlarında arkadaş canlısı ve kendinden emin, itaatkar ve son derece uyumlu olan bu köpekler, asla ürkek ya da agresif değildir; özellikle uygun şekilde eğitildiklerinde uzun mesafeler boyunca iz sürebilirler.

Çok yönlü olmaları nedeniyle yaralı veya kayıp av hayvanını bulmak, çalılıklarda, yoğun ormanlık alanlarda ve sudaki av hayvanlarını yerinden kaçırmak ve yakalayıp getirmek için kullanılabilirler. Alman Spaniel'ler çok iyi gelişmiş kaslara, sağlam kemiklere ve asil bir kafaya sahip, orta büyüklükte uzun tüylü av köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler