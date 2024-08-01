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Drentse Patrijshond

Tüyleri iyi döşenmiş kulaklar ve boyun ve göğüste bulunan daha uzun tüyler, arka ve ön bacaklardaki saçaklar ve gür kuyruk ile birlikte farklı bir izlenim sağlar.
Drentsche partridge dog black and white

Drentse Patrijshond hakkında

Drentse Patrijshondlar birçok farklı arazi türü için ideal av köpekleridir. Avcıyla iletişimi korumak, doğuştan gelen özellikleri gibidir. Arama yaparken, bu ırktan birçok köpeğin kuyruğu özellikle koku aldıklarında daire şeklinde hareket eder.

Bu son derece uyumlu ırkın köpekleri kırlık alanda veya bataklıkta birçok farklı av hayvanı türünü avlayabilmektedir. Ayrıca, kayıp av hayvanını bulma konusunda mükemmellerdir, vurulan av hayvanını bulup getirirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Sadık / Zeki / Çalışkan / Uysal

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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