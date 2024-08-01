Drentse Patrijshond
Drentse Patrijshond hakkında
Drentse Patrijshondlar birçok farklı arazi türü için ideal av köpekleridir. Avcıyla iletişimi korumak, doğuştan gelen özellikleri gibidir. Arama yaparken, bu ırktan birçok köpeğin kuyruğu özellikle koku aldıklarında daire şeklinde hareket eder.
Bu son derece uyumlu ırkın köpekleri kırlık alanda veya bataklıkta birçok farklı av hayvanı türünü avlayabilmektedir. Ayrıca, kayıp av hayvanını bulma konusunda mükemmellerdir, vurulan av hayvanını bulup getirirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Sadık / Zeki / Çalışkan / Uysal
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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