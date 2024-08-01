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Drever

Epey uzun gövdeli ve kısa bacaklı Drever'lar, sağlam ve güçlü köpeklerdir. Gelişmiş kaslarıyla çok çevik ve gururludur.

Drever hakkında

Vestfalya Dachsbracke köpekleri, bazıları Dachshund'a benzeyen yerli tazılarla melezlendikleri İsveç ve Danimarka'ya 1910 civarında getirilmiştir. Drever'in İsveç'te ortaya çıkan ataları, av köpeği olarak büyük ün salmıştır.

Drever, geyik avında ilk tercih olmanın yanı sıra hem yaban tavşanı hem de tilki avı için çok güvenilir bir tazıdır. Drever'in tüm temel özellikleri iz sürme üzerine kurulmalıdır. Bununla birlikte, karakter açısından çok dengelidir. Hiçbir saldırganlık, ürkeklik veya sinirlilik işareti sergilemezler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Dayanıklı / Sessiz

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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