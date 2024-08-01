Drever
Drever hakkında
Vestfalya Dachsbracke köpekleri, bazıları Dachshund'a benzeyen yerli tazılarla melezlendikleri İsveç ve Danimarka'ya 1910 civarında getirilmiştir. Drever'in İsveç'te ortaya çıkan ataları, av köpeği olarak büyük ün salmıştır.
Drever, geyik avında ilk tercih olmanın yanı sıra hem yaban tavşanı hem de tilki avı için çok güvenilir bir tazıdır. Drever'in tüm temel özellikleri iz sürme üzerine kurulmalıdır. Bununla birlikte, karakter açısından çok dengelidir. Hiçbir saldırganlık, ürkeklik veya sinirlilik işareti sergilemezler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Dayanıklı / Sessiz
Önemli bilgiler
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır
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Sağlıklı yaşam
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