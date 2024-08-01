Sevecen, itaatkar, çok sadık ve özgüvenli olan Hollanda Çoban Köpekleri iddiasız ve çok dayanıklı bir ırktır. Buna bir de tükenmeyen dikkati ekleyin, işte çoban köpeğinin tanımı. Hollanda Çoban Köpekleri; Schapendoes ile Saarlos Kurt Köpeğini de içeren Hollanda çoban köpeği ırklarının bir üyesidir. Uzmanlar, başlangıçta benzer bir fizyonomi, cins çeşitliliği ve yatkınlıklara sahip olan Belçikalı kuzeniyle melezlendiğini söylüyor.

Hollanda Çoban Köpekleri, günümüzde çalışkan köpekler olarak kabul edilmektedir. Atılgan, cesur, sert ve yorulmak bilmez özellikleri çok takdir edilmektedir. Bu ırk çok küçük yaşlardan itibaren yüksek karaktere sahiptir, dolayısıyla sağlam bir el gerekli olacaktır. Doğru şekilde eğitilip sosyalleştirildikten sonra köpeğinizin neler yapabileceği karşısında şaşıracaksınız.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler