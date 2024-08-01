Hollanda Çoban Köpeği
Hollanda Çoban Köpeği hakkında
Sevecen, itaatkar, çok sadık ve özgüvenli olan Hollanda Çoban Köpekleri iddiasız ve çok dayanıklı bir ırktır. Buna bir de tükenmeyen dikkati ekleyin, işte çoban köpeğinin tanımı. Hollanda Çoban Köpekleri; Schapendoes ile Saarlos Kurt Köpeğini de içeren Hollanda çoban köpeği ırklarının bir üyesidir. Uzmanlar, başlangıçta benzer bir fizyonomi, cins çeşitliliği ve yatkınlıklara sahip olan Belçikalı kuzeniyle melezlendiğini söylüyor.
Hollanda Çoban Köpekleri, günümüzde çalışkan köpekler olarak kabul edilmektedir. Atılgan, cesur, sert ve yorulmak bilmez özellikleri çok takdir edilmektedir. Bu ırk çok küçük yaşlardan itibaren yüksek karaktere sahiptir, dolayısıyla sağlam bir el gerekli olacaktır. Doğru şekilde eğitilip sosyalleştirildikten sonra köpeğinizin neler yapabileceği karşısında şaşıracaksınız.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Zeki / Sadık / Dayanıklı / Çekingen
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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