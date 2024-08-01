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Dutch Smoushond

Dutch Smoushond'un tipik özelliklerinden biri gözleridir. Arkadaş canlısı ve dikkatli bir ifadeye sahip, büyük, yuvarlak ve koyu renkli gözleri ne çıkıntılı ne çöküktür. Kenarları siyah, kirpikleri ise muntazamdır.
Dutch Smoushound adult black and white

Dutch Smoushond hakkında

Irkın kökeni belirsiz olmakla birlikte, genellikle sarı Schnauzer'in bu ırkın üretimindeki orijinal köpeklerden biri olduğu düşünülür. Amsterdam'daki bir köpek satıcısı, Amsterdam borsasını ziyaret edenlere bu köpeği "Beyefendinin ahır köpeği" olarak satmıştır. Kısa süre sonra adı kaba sakallı anlamına gelen "Smous" olarak değiştirilmiştir.

Dutch Smoushond köpekleri, sevecen, neşeli ve çok rahat tavırlıdır. Ne fazla heyecanlı ne de hiperaktif olan bu ırkın köpekleri, yüksek sesle havlama veya kendi başlarına dolaşma eğilimi göstermez.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Zeki / Hassas / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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Ayrıntılı Bilgi

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