Dutch Smoushond
Dutch Smoushond hakkında
Irkın kökeni belirsiz olmakla birlikte, genellikle sarı Schnauzer'in bu ırkın üretimindeki orijinal köpeklerden biri olduğu düşünülür. Amsterdam'daki bir köpek satıcısı, Amsterdam borsasını ziyaret edenlere bu köpeği "Beyefendinin ahır köpeği" olarak satmıştır. Kısa süre sonra adı kaba sakallı anlamına gelen "Smous" olarak değiştirilmiştir.
Dutch Smoushond köpekleri, sevecen, neşeli ve çok rahat tavırlıdır. Ne fazla heyecanlı ne de hiperaktif olan bu ırkın köpekleri, yüksek sesle havlama veya kendi başlarına dolaşma eğilimi göstermez.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Zeki / Hassas / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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