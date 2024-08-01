Entlebucher Dağ Köpeği

Geleneksel olarak sürüleri güdüp korumak, çiftliğe bekçilik yapmak üzere kullanılan Entlebucher Dağ Köpekleri, günümüzde çok yönlü, çalışkan köpekler olmanın yanı sıra aile köpekleri olarak tanınır. Bu sıkı köpeklerin kürkü, diğer İsviçre dağ ve çoban köpekleri gibi üç renklidir.

Çok çevik ve aktif olan bu ırk, açık, dikkatli ve uysal ifadesiyle büyük beğeni toplamıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler