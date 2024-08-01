Entlebucher Dağ Köpeği
Geleneksel olarak çobanlığa yatkın olmanın yanı sıra, Entlebucher Dağ Köpekleri günümüzde muazzam işçi köpeği özellikleriyle de tanınır.
Entlebucher Dağ Köpeği hakkında
Geleneksel olarak sürüleri güdüp korumak, çiftliğe bekçilik yapmak üzere kullanılan Entlebucher Dağ Köpekleri, günümüzde çok yönlü, çalışkan köpekler olmanın yanı sıra aile köpekleri olarak tanınır. Bu sıkı köpeklerin kürkü, diğer İsviçre dağ ve çoban köpekleri gibi üç renklidir.
Çok çevik ve aktif olan bu ırk, açık, dikkatli ve uysal ifadesiyle büyük beğeni toplamıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli / Uysal / Sadık / Arkadaş canlısı / Zeki
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli / Uysal / Sadık / Arkadaş canlısı / Zeki
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
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