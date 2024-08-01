CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Entlebucher Dağ Köpeği

Geleneksel olarak çobanlığa yatkın olmanın yanı sıra, Entlebucher Dağ Köpekleri günümüzde muazzam işçi köpeği özellikleriyle de tanınır.
Entlebuch Cattle Dog adult in black and white

Entlebucher Dağ Köpeği hakkında

Geleneksel olarak sürüleri güdüp korumak, çiftliğe bekçilik yapmak üzere kullanılan Entlebucher Dağ Köpekleri, günümüzde çok yönlü, çalışkan köpekler olmanın yanı sıra aile köpekleri olarak tanınır. Bu sıkı köpeklerin kürkü, diğer İsviçre dağ ve çoban köpekleri gibi üç renklidir.

Çok çevik ve aktif olan bu ırk, açık, dikkatli ve uysal ifadesiyle büyük beğeni toplamıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli / Uysal / Sadık / Arkadaş canlısı / Zeki

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir

Bu sayfayı beğenin & paylaşın