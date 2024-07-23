Eurasier
Eurasier hakkında
Gururlu, sakin ve dengeli bir tür olan Eurasier, çok az havlayan ve kolayca tahrik olmayan uyanık bir yol arkadaşıdır. Birlikte yaşadıkları aileye çok bağlı olarak büyürler, yabancılara karşı ilgisizdirler ve avlanma içgüdülerinin çok zayıf olması nedeniyle koruma köpeği olarak yetersizdirler.
Uysal yapıları ve olumlu pekiştirmeye karşı duyarlı olmaları nedeniyle, ilk sahipleri için muhteşem köpeklerdir. Her ne kadar oyun zamanında biraz heyecanlı olsalar da, arkadaş canlısı ve sabırlıdırlar. Böylece hem çocuklar hem yaşlılar için harika birer dost olurlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Sakin / Soğukkanlı / Dayanıklı / Dikkatli / Sadık
Önemli bilgiler
İlk kez köpek sahiplenecekler için uygundur
Çok bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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