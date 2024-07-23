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Eurasier

Eurasier ırkının tam olarak gelişmesi için bir aile ortamında insanlarla samimi, sürekli temas halinde ve cana yakın olmaları ama diğer yandan da sürekli ve sert bir eğitimden geçmeleri gerekir.
Eurasian adult black and white

Eurasier hakkında

Gururlu, sakin ve dengeli bir tür olan Eurasier, çok az havlayan ve kolayca tahrik olmayan uyanık bir yol arkadaşıdır. Birlikte yaşadıkları aileye çok bağlı olarak büyürler, yabancılara karşı ilgisizdirler ve avlanma içgüdülerinin çok zayıf olması nedeniyle koruma köpeği olarak yetersizdirler.

Uysal yapıları ve olumlu pekiştirmeye karşı duyarlı olmaları nedeniyle, ilk sahipleri için muhteşem köpeklerdir. Her ne kadar oyun zamanında biraz heyecanlı olsalar da, arkadaş canlısı ve sabırlıdırlar. Böylece hem çocuklar hem yaşlılar için harika birer dost olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgüvenli / Sakin / Soğukkanlı / Dayanıklı / Dikkatli / Sadık

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
İlk kez köpek sahiplenecekler için uygundur
Çok bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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