Gururlu, sakin ve dengeli bir tür olan Eurasier, çok az havlayan ve kolayca tahrik olmayan uyanık bir yol arkadaşıdır. Birlikte yaşadıkları aileye çok bağlı olarak büyürler, yabancılara karşı ilgisizdirler ve avlanma içgüdülerinin çok zayıf olması nedeniyle koruma köpeği olarak yetersizdirler.

Uysal yapıları ve olumlu pekiştirmeye karşı duyarlı olmaları nedeniyle, ilk sahipleri için muhteşem köpeklerdir. Her ne kadar oyun zamanında biraz heyecanlı olsalar da, arkadaş canlısı ve sabırlıdırlar. Böylece hem çocuklar hem yaşlılar için harika birer dost olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler