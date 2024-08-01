Fin Tazısı
Fin Tazısı Hakkında
Sakin, enerjik ve arkadaş canlısı olan, asla saldırgan olmayan Fin Tazısı, üç renkli kürke sahip orta cüsseli bir köpektir. Bu köpekler güçlüdür, ancak asla ağır yapılı değildir.
Fin Tazısı, 1889'da ulusal köpek yetiştirme kulübünün kurulmasından sonra tanındı. İlk standart 1932'de yayımlandı ve ülke genelindeki kulüpler ırkı geliştirmek için çalıştı. Geçen yüzyılın başında yapılan melezleme, günümüzdeki ırkın üretilmesine yardımcı oldu.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Eğitim erken başlamalıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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