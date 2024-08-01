Sakin, enerjik ve arkadaş canlısı olan, asla saldırgan olmayan Fin Tazısı, üç renkli kürke sahip orta cüsseli bir köpektir. Bu köpekler güçlüdür, ancak asla ağır yapılı değildir.

Fin Tazısı, 1889'da ulusal köpek yetiştirme kulübünün kurulmasından sonra tanındı. İlk standart 1932'de yayımlandı ve ülke genelindeki kulüpler ırkı geliştirmek için çalıştı. Geçen yüzyılın başında yapılan melezleme, günümüzdeki ırkın üretilmesine yardımcı oldu.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler