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Fin Tazısı

Fin Tazısı, zorlu koşullarda bile hevesli bir tavşan ve tilki iz sürücüsüdür. Bağımsız olarak çalışır, derin bir sesle havlarken avı kovalar.
Finnish hound adult black and white

Fin Tazısı Hakkında

Sakin, enerjik ve arkadaş canlısı olan, asla saldırgan olmayan Fin Tazısı, üç renkli kürke sahip orta cüsseli bir köpektir. Bu köpekler güçlüdür, ancak asla ağır yapılı değildir.

Fin Tazısı, 1889'da ulusal köpek yetiştirme kulübünün kurulmasından sonra tanındı. İlk standart 1932'de yayımlandı ve ülke genelindeki kulüpler ırkı geliştirmek için çalıştı. Geçen yüzyılın başında yapılan melezleme, günümüzdeki ırkın üretilmesine yardımcı oldu.

 

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Finlandiya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Avlanmayı sever
Eğitim erken başlamalıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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