Fin Lapphund
Fin Lapphund hakkında
Fin Lapphund ortalama boyutun biraz altındadır ancak sağlam yapılıdır. Omuz başında biraz daha uzun olan uzun, kalın tüylere ve dik kulaklara sahiptir. Adından da anlaşılacağı üzere, Fin Lapphund, geleneksel olarak ren geyiğini gütme işine koşuldukları Laponya'dan gelmektedir.
Gerçi şimdi, arkadaş canlısı kişilikleri ve güçlü memnun etme istekleri onları, sadık, sevecen doğaları sayesinde sahipleri ile kuvvetli bağlar kuran mükemmel aile evcil hayvanı haline getirmektedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Sakin / Arkadaş canlısı / Sadık
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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