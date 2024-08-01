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Fin Lapphund

Fin Lapphundlar sakin ve güvenilir olmalarıyla ünlü dikkatli, cesur, sakin ve sadık köpeklerdir.
Finnish Lapponian Dog adult black and white

Fin Lapphund hakkında

Fin Lapphund ortalama boyutun biraz altındadır ancak sağlam yapılıdır. Omuz başında biraz daha uzun olan uzun, kalın tüylere ve dik kulaklara sahiptir. Adından da anlaşılacağı üzere, Fin Lapphund, geleneksel olarak ren geyiğini gütme işine koşuldukları Laponya'dan gelmektedir.

Gerçi şimdi, arkadaş canlısı kişilikleri ve güçlü memnun etme istekleri onları, sadık, sevecen doğaları sayesinde sahipleri ile kuvvetli bağlar kuran mükemmel aile evcil hayvanı haline getirmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Finlandiya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Sakin / Arkadaş canlısı / Sadık

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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