Fin Lapphund ortalama boyutun biraz altındadır ancak sağlam yapılıdır. Omuz başında biraz daha uzun olan uzun, kalın tüylere ve dik kulaklara sahiptir. Adından da anlaşılacağı üzere, Fin Lapphund, geleneksel olarak ren geyiğini gütme işine koşuldukları Laponya'dan gelmektedir.

Gerçi şimdi, arkadaş canlısı kişilikleri ve güçlü memnun etme istekleri onları, sadık, sevecen doğaları sayesinde sahipleri ile kuvvetli bağlar kuran mükemmel aile evcil hayvanı haline getirmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler