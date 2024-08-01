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Fin Spitz

Aynı cins köpeklerin ülke genelinde küçük av hayvanlarını avlamak için yüzyıllardır kullanıldığı kesin olsa da Fin Spitz'in kökeni gizemlidir.
Finnish spitz adult black and white

Fin Spitz hakkında

Fin Spitz köpekleri genellikle, ormanda yaşayan kuşlar, su kuşları, küçük böcekler ve Amerikan geyiklerini avlar. Bu tutkulu avcılar epey özgür ruhludur. Ancak bir takımın parçası da olup av bulunduğu zaman havlarlar.

Neşeli, dinç, cesur ve kararlı olan bu köpekler, yabancılara karşı biraz soğuk olsa da hiçbir zaman kötü niyetli değildir. Birlikte yaşadıkları insanların yanında eğlenmeyi sevdikleri, sevecen ve oynamaya hazır oldukları bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Hevesli / Özgür Ruhlu / Neşeli / Özgüvenli / Kararlı / Çekingen

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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