Fin Spitz köpekleri genellikle, ormanda yaşayan kuşlar, su kuşları, küçük böcekler ve Amerikan geyiklerini avlar. Bu tutkulu avcılar epey özgür ruhludur. Ancak bir takımın parçası da olup av bulunduğu zaman havlarlar.

Neşeli, dinç, cesur ve kararlı olan bu köpekler, yabancılara karşı biraz soğuk olsa da hiçbir zaman kötü niyetli değildir. Birlikte yaşadıkları insanların yanında eğlenmeyi sevdikleri, sevecen ve oynamaya hazır oldukları bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler