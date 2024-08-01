Fin Spitz
Fin Spitz hakkında
Fin Spitz köpekleri genellikle, ormanda yaşayan kuşlar, su kuşları, küçük böcekler ve Amerikan geyiklerini avlar. Bu tutkulu avcılar epey özgür ruhludur. Ancak bir takımın parçası da olup av bulunduğu zaman havlarlar.
Neşeli, dinç, cesur ve kararlı olan bu köpekler, yabancılara karşı biraz soğuk olsa da hiçbir zaman kötü niyetli değildir. Birlikte yaşadıkları insanların yanında eğlenmeyi sevdikleri, sevecen ve oynamaya hazır oldukları bilinir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Hevesli / Özgür Ruhlu / Neşeli / Özgüvenli / Kararlı / Çekingen
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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