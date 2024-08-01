Düz Tüylü Retriever
Düz Tüylü Retriever hakkında
Düz Tüylü Retriever'lar, diğer retriever'lar ile bir dizi özelliği paylaşır. İnsanlara ve diğer köpeklere karşı sosyallik, doğuştan gelen bulup getirme becerileri ve su sevgisi buna dahildir.
Bu sevecen, enerjik köpekler, yavrulara özgü heyecanını yetişkinliğinde de korur. Aktif, dış mekan odaklı aileler için en uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Zeki / Arkadaş canlısı / Hevesli / Özgüvenli / Sevecen
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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