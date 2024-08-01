CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Düz Tüylü Retriever

Düz Tüylü Retriever'lar, güçlü, orta boylu köpeklerdir. Telaşlı olup hiçbir sıskalık belirtisi göstermezler.
Flat coated retriever adult black and white

Düz Tüylü Retriever hakkında

Düz Tüylü Retriever'lar, diğer retriever'lar ile bir dizi özelliği paylaşır. İnsanlara ve diğer köpeklere karşı sosyallik, doğuştan gelen bulup getirme becerileri ve su sevgisi buna dahildir.

Bu sevecen, enerjik köpekler, yavrulara özgü heyecanını yetişkinliğinde de korur. Aktif, dış mekan odaklı aileler için en uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Zeki / Arkadaş canlısı / Hevesli / Özgüvenli / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin
yorkshire teriyer yetişkin marka cins sembolik

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın