Düz Tüylü Retriever'lar, diğer retriever'lar ile bir dizi özelliği paylaşır. İnsanlara ve diğer köpeklere karşı sosyallik, doğuştan gelen bulup getirme becerileri ve su sevgisi buna dahildir.

Bu sevecen, enerjik köpekler, yavrulara özgü heyecanını yetişkinliğinde de korur. Aktif, dış mekan odaklı aileler için en uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler