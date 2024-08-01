Dengeli, samimi, sakin ve uysal olan Fransız Spaniel köpekleri, avlanırken heveslidir. Diğer köpeklere karşı sosyal olup her koşulda ideal refakatçidir.

Bu orta boylu ırkın köpekleri zarif ve kaslıdır, iyi orantılı gövdeleri uygun miktarda enerji ve atılganlık sergiler. Hafiftir ama kemikleri güçlüdür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler