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Fransız Spaniel

Fransız Spaniel köpekleri, avı büyük bir özgüvenle bulup tespit eden tutkulu avcılardır. Hatta getirme becerisine dahi sahiptir.
French spaniel adult black and white

Fransız Spaniel hakkında

Dengeli, samimi, sakin ve uysal olan Fransız Spaniel köpekleri, avlanırken heveslidir. Diğer köpeklere karşı sosyal olup her koşulda ideal refakatçidir.

Bu orta boylu ırkın köpekleri zarif ve kaslıdır, iyi orantılı gövdeleri uygun miktarda enerji ve atılganlık sergiler. Hafiftir ama kemikleri güçlüdür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgüvenli / Uysal / Zeki / Sadık / Dayanıklı / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir spor köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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