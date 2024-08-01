Fransız Spaniel
Fransız Spaniel hakkında
Dengeli, samimi, sakin ve uysal olan Fransız Spaniel köpekleri, avlanırken heveslidir. Diğer köpeklere karşı sosyal olup her koşulda ideal refakatçidir.
Bu orta boylu ırkın köpekleri zarif ve kaslıdır, iyi orantılı gövdeleri uygun miktarda enerji ve atılganlık sergiler. Hafiftir ama kemikleri güçlüdür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgüvenli / Uysal / Zeki / Sadık / Dayanıklı / Sosyal
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir spor köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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