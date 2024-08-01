Sürüyle birlikte avlanmak için yetiştirilen tüm köpekler gibi Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı ile birlikte yaşamak da, başka köpeklerle ilişkilerinde kendini göstermek istemesine karşın kolaydır.

Dayanıklı bir görünüme sahip olan bu Fransız tazısının, üretme programında kullanılmış olduğu söylenen başka bir nadir Gal ırkı olan Billy ile akraba olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler