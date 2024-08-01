Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı
Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı Hakkında
Sürüyle birlikte avlanmak için yetiştirilen tüm köpekler gibi Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı ile birlikte yaşamak da, başka köpeklerle ilişkilerinde kendini göstermek istemesine karşın kolaydır.
Dayanıklı bir görünüme sahip olan bu Fransız tazısının, üretme programında kullanılmış olduğu söylenen başka bir nadir Gal ırkı olan Billy ile akraba olduğu düşünülmektedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Özgür Ruhlu / Neşeli
Önemli bilgiler
Çocuklara karşı uysal
Avlanmayı sever
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