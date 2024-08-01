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Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı

Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı, bugün Fransız tazılarının en az bulunanıdır.
French white and orange hound adult black and white

Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı Hakkında

Sürüyle birlikte avlanmak için yetiştirilen tüm köpekler gibi Büyük Anglo Fransız Beyaz Kızıl Tazı ile birlikte yaşamak da, başka köpeklerle ilişkilerinde kendini göstermek istemesine karşın kolaydır.

Dayanıklı bir görünüme sahip olan bu Fransız tazısının, üretme programında kullanılmış olduğu söylenen başka bir nadir Gal ırkı olan Billy ile akraba olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Özgür Ruhlu / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Avlanmayı sever
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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