Hollanda Spanieli
Hollanda Spanieli hakkında
Hollanda Spanieli, sessiz ve güçlü iradeli hayvanlar olup yabancılara karşı soğuktur. Bu özellikleriyle ideal koruma köpekleri olurlar. Bu güçlü su köpekleri, çeşitli disiplinlere uygundur.
Bataklık arazide su samurları üzerine uzmanlaşmakla birlikte, bahçelerdeki köstebekleri ve haşaratı tuzağa düşürmekte de bir o kadar iyidir. Mizaçları nedeniyle, harekete geçmekten ziyade caydırmayı tercih ederler. Çoğu Hollanda Spanieli kendi anavatanında bulunur, ancak günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın diğer kısımlarında yaşayanlar da vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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