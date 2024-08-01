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Hollanda Spanieli

Kulaklarını örten kıvırcık tüyleri, uç kısmında kalınlaşırken dibe doğru kısalır. Safkan olup olmadığını anlamanın kolay yolu, kulaklarına bakmaktır.
Frisian water dog adult black and white

Hollanda Spanieli hakkında

Hollanda Spanieli, sessiz ve güçlü iradeli hayvanlar olup yabancılara karşı soğuktur. Bu özellikleriyle ideal koruma köpekleri olurlar. Bu güçlü su köpekleri, çeşitli disiplinlere uygundur.

Bataklık arazide su samurları üzerine uzmanlaşmakla birlikte, bahçelerdeki köstebekleri ve haşaratı tuzağa düşürmekte de bir o kadar iyidir. Mizaçları nedeniyle, harekete geçmekten ziyade caydırmayı tercih ederler. Çoğu Hollanda Spanieli kendi anavatanında bulunur, ancak günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın diğer kısımlarında yaşayanlar da vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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