Gascon Saintongeois
Gascon Saintongeois hakkında
Grand, etrafına zarafet ve güç yayan yapılı bir köpektir. Kafası, rengi ve ifadesiyle tipik bir Fransız türüdür. Petit seçkin, orantılı, orta boy bir köpektir.
İçgüdüleri yüksek sürü tazısı olan Gascon Saintongeois, iyi bir koku alma duyusuna sahip olan ve bulduğu koku sonrası iyi havlayan cesur bir köpektir. Sakin ve sevecen olan bu köpeğin komutları uygulamada hiçbir sorunu yoktur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Kararlı / Sakin / Sevecen / İtaatkar
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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