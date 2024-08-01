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Gascon Saintongeois

Grand Gascon Saintongeois, keşif için ve bazen yabani tavşanın yanı sıra büyük av hayvanlarının avlanmasında genellikle sürü halinde veya tek başına kullanılırken, Petit, keşif için kullanılan becerikli bir tazıdır.
Gascon saintongeois adult black and white

Gascon Saintongeois hakkında

Grand, etrafına zarafet ve güç yayan yapılı bir köpektir. Kafası, rengi ve ifadesiyle tipik bir Fransız türüdür. Petit seçkin, orantılı, orta boy bir köpektir.

İçgüdüleri yüksek sürü tazısı olan Gascon Saintongeois, iyi bir koku alma duyusuna sahip olan ve bulduğu koku sonrası iyi havlayan cesur bir köpektir. Sakin ve sevecen olan bu köpeğin komutları uygulamada hiçbir sorunu yoktur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Kararlı / Sakin / Sevecen / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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