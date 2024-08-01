Grand, etrafına zarafet ve güç yayan yapılı bir köpektir. Kafası, rengi ve ifadesiyle tipik bir Fransız türüdür. Petit seçkin, orantılı, orta boy bir köpektir.

İçgüdüleri yüksek sürü tazısı olan Gascon Saintongeois, iyi bir koku alma duyusuna sahip olan ve bulduğu koku sonrası iyi havlayan cesur bir köpektir. Sakin ve sevecen olan bu köpeğin komutları uygulamada hiçbir sorunu yoktur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler