Uzun Tüylü Alman Pointeri
Uzun Tüylü Alman Pointerleri, F.C.I. ırk kayıtlarında yer alan en büyük spanyel cinsidir.
Uzun Tüylü Alman Pointeri hakkında
Bu dengeli, sakin ve iyi huylu spanyel cinsi köpekler harika yoldaşlardır ve eğitilmeleri kolaydır. Sağlam, kaslı, zemine oldukça yakın ancak çok zarif bir yapıya sahiptir. Daha küçük köpekler çok fazla maddeye sahip olmalıdır.
Uzun Tüylü Alman Pointerleri, çok yönlü yeteneklerini açıklayan bir şekilde kuş, şahin ve su köpeklerinin yanı sıra eğrelti köpeklerinin soylarını birleştirir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Uzun Tüylü Alman Pointerleri, çok yönlü yeteneklerini açıklayan bir şekilde kuş, şahin ve su köpeklerinin yanı sıra eğrelti köpeklerinin soylarını birleştirir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sosyal
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sosyal
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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