Uzun Tüylü Alman Pointeri

Bu dengeli, sakin ve iyi huylu spanyel cinsi köpekler harika yoldaşlardır ve eğitilmeleri kolaydır. Sağlam, kaslı, zemine oldukça yakın ancak çok zarif bir yapıya sahiptir. Daha küçük köpekler çok fazla maddeye sahip olmalıdır.



Uzun Tüylü Alman Pointerleri, çok yönlü yeteneklerini açıklayan bir şekilde kuş, şahin ve su köpeklerinin yanı sıra eğrelti köpeklerinin soylarını birleştirir.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler