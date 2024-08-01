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Uzun Tüylü Alman Pointeri

Uzun Tüylü Alman Pointerleri, F.C.I. ırk kayıtlarında yer alan en büyük spanyel cinsidir.

Uzun Tüylü Alman Pointeri hakkında

Bu dengeli, sakin ve iyi huylu spanyel cinsi köpekler harika yoldaşlardır ve eğitilmeleri kolaydır. Sağlam, kaslı, zemine oldukça yakın ancak çok zarif bir yapıya sahiptir. Daha küçük köpekler çok fazla maddeye sahip olmalıdır.

Uzun Tüylü Alman Pointerleri, çok yönlü yeteneklerini açıklayan bir şekilde kuş, şahin ve su köpeklerinin yanı sıra eğrelti köpeklerinin soylarını birleştirir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sosyal

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir

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