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Alman Pinscheri

Bu zarif hayvanlar, özellikle hareket halindeyken düzgün kürkünün altında açıkça görülebilen iyi gelişmiş kaslara sahiptir.
German pinscher adult black and white

Alman Pinscheri hakkında

Alman Pinscherleri dikkatli, neşeli, kendine güvenen ve dengeli köpeklerdir. Bu özellikleri Alman Pincherinin kozu olan zeka ve dayanıklılıkla birleştirin: İdeal aile, arkadaş ve koruma köpeğine sahipsiniz.

Düzgün tüylü Pinscherler, çoğunlukla açık kahverengi işaretler taşıyan siyah renkteydi. Kahverengiden kızıla, tuz rengi ve bibere ya da sadece grimsi maviden siyaha uzanan bir yelpazede kendilerine has renkleri vardır. Alman Pinscherleri, orta büyüklükte dörtgen yapılı köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Özgüvenli / Soğukkanlı / Zeki / Dayanıklı / Dikkatli

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Harika bir koruma köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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