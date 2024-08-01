Alman Pinscheri
Alman Pinscheri hakkında
Alman Pinscherleri dikkatli, neşeli, kendine güvenen ve dengeli köpeklerdir. Bu özellikleri Alman Pincherinin kozu olan zeka ve dayanıklılıkla birleştirin: İdeal aile, arkadaş ve koruma köpeğine sahipsiniz.
Düzgün tüylü Pinscherler, çoğunlukla açık kahverengi işaretler taşıyan siyah renkteydi. Kahverengiden kızıla, tuz rengi ve bibere ya da sadece grimsi maviden siyaha uzanan bir yelpazede kendilerine has renkleri vardır. Alman Pinscherleri, orta büyüklükte dörtgen yapılı köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Özgüvenli / Soğukkanlı / Zeki / Dayanıklı / Dikkatli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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