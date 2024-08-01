Alman Pinscheri

Alman Pinscherleri dikkatli, neşeli, kendine güvenen ve dengeli köpeklerdir. Bu özellikleri Alman Pincherinin kozu olan zeka ve dayanıklılıkla birleştirin: İdeal aile, arkadaş ve koruma köpeğine sahipsiniz.

Düzgün tüylü Pinscherler, çoğunlukla açık kahverengi işaretler taşıyan siyah renkteydi. Kahverengiden kızıla, tuz rengi ve bibere ya da sadece grimsi maviden siyaha uzanan bir yelpazede kendilerine has renkleri vardır. Alman Pinscherleri, orta büyüklükte dörtgen yapılı köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler