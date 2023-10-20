Kısa Tüylü Alman Pointer
Asil bir görünüme sahip olan Kısa Tüylü Alman Pointer güçlü, dayanıklı ve hızlı bir köpektir.
Kısa Tüylü Alman Pointer hakkında
Arkadaş canlısı, zeki ve insanları neşelendirmekten hoşlanan Kısa Tüylü Alman Pointer, sevecen ve sakin yapılı bir köpektir. Bu köpekler çocuklara ve diğer köpeklere karşı sabırlıdır. Ancak büyük yapılı olmaları, küçük çocuklarla oyun oynarken biraz tehlike yaratabilir.
Atletik yapılı ve sadık olan Kısa Tüylü Alman Pointerler, dayanıklı ve çok yönlü av köpekleridir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Atletik yapılı ve sadık olan Kısa Tüylü Alman Pointerler, dayanıklı ve çok yönlü av köpekleridir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Dayanıklı / Soğukkanlı / Sadık / Çekingen / Özgüvenli
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Dayanıklı / Soğukkanlı / Sadık / Çekingen / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bu sayfayı beğenin & paylaşın