Arkadaş canlısı, zeki ve insanları neşelendirmekten hoşlanan Kısa Tüylü Alman Pointer, sevecen ve sakin yapılı bir köpektir. Bu köpekler çocuklara ve diğer köpeklere karşı sabırlıdır. Ancak büyük yapılı olmaları, küçük çocuklarla oyun oynarken biraz tehlike yaratabilir.



Atletik yapılı ve sadık olan Kısa Tüylü Alman Pointerler, dayanıklı ve çok yönlü av köpekleridir.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler