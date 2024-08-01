Alman Spitz
Alman Spitz hakkında
Alman Spitz, bugün tanınan spitz tipi ırkların çoğunun atasıdır. Kalın astarlı güzel kürkü, en göze çarpan niteliklerinden biridir. Özellikle yele gibi gerdanı ve kabarık kuyruğu göz alıcıdır.
Alman Spitz'in beş cinsi, ayrı ayrı Toy Spitz, Miniature Spitz, Medium Spitz, Giant Spitz ve Wolfspitz olarak bilinir. Almanca konuşulmayan ülkelerde, Wolspitz cinsi Keeshond olarak, Toy Spitz ise Pomeranian olarak bilinir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Sevecen / Neşeli / Sadık / Dikkatli / Özgüvenli / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın