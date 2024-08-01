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Alman Spitz

18-55 cm arası beş farklı boyda, çok farklı kürk renkleriyle Alman Spitz son derece çeşitlilik arz eden bir ırktır.
German Spitz adult in black and white

Alman Spitz hakkında

Alman Spitz, bugün tanınan spitz tipi ırkların çoğunun atasıdır. Kalın astarlı güzel kürkü, en göze çarpan niteliklerinden biridir. Özellikle yele gibi gerdanı ve kabarık kuyruğu göz alıcıdır.

Alman Spitz'in beş cinsi, ayrı ayrı Toy Spitz, Miniature Spitz, Medium Spitz, Giant Spitz ve Wolfspitz olarak bilinir. Almanca konuşulmayan ülkelerde, Wolspitz cinsi Keeshond olarak, Toy Spitz ise Pomeranian olarak bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Sevecen / Neşeli / Sadık / Dikkatli / Özgüvenli / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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