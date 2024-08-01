Alman Spitz, bugün tanınan spitz tipi ırkların çoğunun atasıdır. Kalın astarlı güzel kürkü, en göze çarpan niteliklerinden biridir. Özellikle yele gibi gerdanı ve kabarık kuyruğu göz alıcıdır.

Alman Spitz'in beş cinsi, ayrı ayrı Toy Spitz, Miniature Spitz, Medium Spitz, Giant Spitz ve Wolfspitz olarak bilinir. Almanca konuşulmayan ülkelerde, Wolspitz cinsi Keeshond olarak, Toy Spitz ise Pomeranian olarak bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler