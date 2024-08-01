German Wire-Haired Pointing Köpeği
Bu sağlam, öz güvenli köpekler, çekingenlik veya saldırganlık göstermeyen dengeli bir ırktır.
German Wire-Haired Pointing köpeği hakkında
German Wire-Haired Pointing Köpekleri, dünya genelinde tanınan dikkat çekici özelliklere sahiptir. Ancak anavatanında pointer ırklarının simgesi olarak görülür.
Çok yönlü bir av köpeği olan German Wire-Haired Pointing köpelği, düz, ormanlık veya bataklık arazilerde çalışmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. İşaretleri kestirir veya yanıt verir. Bu köpekler, refakatçi olarak sevecen ve sakin olup sahipleriyle yakın bağ kurar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Çok yönlü bir av köpeği olan German Wire-Haired Pointing köpelği, düz, ormanlık veya bataklık arazilerde çalışmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. İşaretleri kestirir veya yanıt verir. Bu köpekler, refakatçi olarak sevecen ve sakin olup sahipleriyle yakın bağ kurar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Soğukkanlı / Özgüvenli
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Soğukkanlı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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