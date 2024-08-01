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German Wire-Haired Pointing Köpeği

Bu sağlam, öz güvenli köpekler, çekingenlik veya saldırganlık göstermeyen dengeli bir ırktır.

German Wire-Haired Pointing köpeği hakkında

German Wire-Haired Pointing Köpekleri, dünya genelinde tanınan dikkat çekici özelliklere sahiptir. Ancak anavatanında pointer ırklarının simgesi olarak görülür.

Çok yönlü bir av köpeği olan German Wire-Haired Pointing köpelği, düz, ormanlık veya bataklık arazilerde çalışmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. İşaretleri kestirir veya yanıt verir. Bu köpekler, refakatçi olarak sevecen ve sakin olup sahipleriyle yakın bağ kurar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Soğukkanlı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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