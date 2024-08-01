German Wire-Haired Pointing Köpeği

German Wire-Haired Pointing Köpekleri, dünya genelinde tanınan dikkat çekici özelliklere sahiptir. Ancak anavatanında pointer ırklarının simgesi olarak görülür.



Çok yönlü bir av köpeği olan German Wire-Haired Pointing köpelği, düz, ormanlık veya bataklık arazilerde çalışmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. İşaretleri kestirir veya yanıt verir. Bu köpekler, refakatçi olarak sevecen ve sakin olup sahipleriyle yakın bağ kurar.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

