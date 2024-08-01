Glen Of Imaal Terrier
Glen Of Imaal Terrier hakkında
Bu küçük, inatçı köpekler, tüm diğer terrier'ler gibi porsuk ve tilki avlamak, fare popülasyonunu en az seviyede tutmak üzere üretilmiştir. Bu ırk, hâlâ en nadir ve en az bilinen ırklardan biri olsa da zaman içinde uysal aile köpekleri haline gelmiştir.
Kennel Kulübü'nün savunmasız yerli ırklar listesinde yer almakla birlikte, bu küçük ve sıkı terrier'ler yavaşça geri dönüyor. Doğuştan gelen sevimliliği ve aile hayatına sağladığı uyumun bundaki payı elbette büyüktür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Uysal / Neşeli / Çevik / Oyuncu / Hevesli / Sadık / Sevecen
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
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