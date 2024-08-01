CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Glen Of Imaal Terrier

Yeni doğan yavrular mavi, buğday rengi veya kırmızımsı olabilir. Daha açık renkli olanlarda ise genellikle mürekkep gibi mavi bir maske bulunur. Aynı zamanda, sırtında, kuyruğunda ve kulaklarında mavi bir çizgi olabilir.
Irish Glen of Imaal Terrier adult black and white

Glen Of Imaal Terrier hakkında

Bu küçük, inatçı köpekler, tüm diğer terrier'ler gibi porsuk ve tilki avlamak, fare popülasyonunu en az seviyede tutmak üzere üretilmiştir. Bu ırk, hâlâ en nadir ve en az bilinen ırklardan biri olsa da zaman içinde uysal aile köpekleri haline gelmiştir.

Kennel Kulübü'nün savunmasız yerli ırklar listesinde yer almakla birlikte, bu küçük ve sıkı terrier'ler yavaşça geri dönüyor. Doğuştan gelen sevimliliği ve aile hayatına sağladığı uyumun bundaki payı elbette büyüktür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Uysal / Neşeli / Çevik / Oyuncu / Hevesli / Sadık / Sevecen

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Bu sayfayı beğenin & paylaşın