Büyük Mavi Gaskonya Tazısı
Büyük Mavi Gaskonya Tazısı hakkında
Fransa'nın güneyinde (midi) ve güneybatısında, özellikle Gaskonya'da çok yaygındırlar. Adlarını da buradan alırlar. "Güneyli" (du midi) olarak adlandırılan, kokuyla iz süren tüm tazıların kökenini oluştururlar. Sürü içgüdüleri çok gelişmiştir ve genellikle sürüler halinde avlanırlar. Ancak bu çalışkan köpekler iz sürme amacıyla yalnız da çalışabilirler.
Burunları çok hassas olup sesleri yankılıdır, orta seviyede eğitim aldıktan sonra komutları yerine getirmede sorun yaşamazlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
İtaatkar / Kararlı / Sakin
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
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