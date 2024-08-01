CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Büyük Mavi Gaskonya Tazısı

Bu köpek ırkı çok eski olup başı, renkleri ve ifadesi açısından tam bir Fransızdır. Bu çok asil hayvanlar sakin ve güçlüdür.
Great gascony blue adult black and white

Büyük Mavi Gaskonya Tazısı hakkında

Fransa'nın güneyinde (midi) ve güneybatısında, özellikle Gaskonya'da çok yaygındırlar. Adlarını da buradan alırlar. "Güneyli" (du midi) olarak adlandırılan, kokuyla iz süren tüm tazıların kökenini oluştururlar. Sürü içgüdüleri çok gelişmiştir ve genellikle sürüler halinde avlanırlar. Ancak bu çalışkan köpekler iz sürme amacıyla yalnız da çalışabilirler.

Burunları çok hassas olup sesleri yankılıdır, orta seviyede eğitim aldıktan sonra komutları yerine getirmede sorun yaşamazlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
İtaatkar / Kararlı / Sakin

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Bu sayfayı beğenin & paylaşın