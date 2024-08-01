Büyük Griffon Vendeen

Büyük Griffon Vendeenler, sürü halinde veya tek başına dolaşan büyük av hayvanları, geyik, karaca, yaban domuzu ve tilkiyi takip etmek üzere avcılar tarafından kullanılan kokuyla iz süren tazılardır.

Uysal ancak inatçı ve hevesli olan bu köpekler için sıkı bir disiplin gereklidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler