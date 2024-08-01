Büyük Griffon Vendeen
Büyük Griffon Vandeen hakkında
Büyük Griffon Vendeenler, sürü halinde veya tek başına dolaşan büyük av hayvanları, geyik, karaca, yaban domuzu ve tilkiyi takip etmek üzere avcılar tarafından kullanılan kokuyla iz süren tazılardır.
Uysal ancak inatçı ve hevesli olan bu köpekler için sıkı bir disiplin gereklidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Kararlı
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın