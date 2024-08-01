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Büyük Griffon Vendeen

Hassas burunlu olan bu ırk güzel, kendine özgü bir sese de sahiptir. Büyük Griffon Vendeenler, iz sürerken dikenli çalılardan çekinmezler ancak geniş bir alanda çalışmaları gerekir.
Grand Griffon Vendeen adult standing

Büyük Griffon Vandeen hakkında

Büyük Griffon Vendeenler, sürü halinde veya tek başına dolaşan büyük av hayvanları, geyik, karaca, yaban domuzu ve tilkiyi takip etmek üzere avcılar tarafından kullanılan kokuyla iz süren tazılardır.

Uysal ancak inatçı ve hevesli olan bu köpekler için sıkı bir disiplin gereklidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Sakin / Kararlı

Önemli bilgiler

Eğitim erken başlamalıdır
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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