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Büyük Anglo-Fransız Üç Renkli Tazı

Bu ırkın rengi, dengesi ve doğuştan gelen seçkinliği, soy ağacındaki Fransız tazılarından gelir. Kuvvetli kaslarını ve güçlü gövdesini ise tilki tazısına borçludur.

Büyük Anglo-Fransız Üç Renkli Tazı hakkında

Büyük Anglo-Fransız Üç Renli Tazı, Fransa'da mükemmel bir melez olarak yüksek beğeni toplamıştır. İngilizden çok Fransız olan bu sağlam tazılar, tilki tazısı kökenlerinin farklı derecelerini ifade eden bir seçkinliğe sahiptir.

Sürü tazılarının en sağlamı olarak bilinen Üç Renkliler, on yıllardır avcılar tarafından çok sevilir. Bunun bir nedeni de İngiliz atalarının gücü, dayanıklılığı ve sertliğidir. Bu ırk, 1978 yılında resmen tanındığından beri av sürülerinin müdavimidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çalışkan / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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