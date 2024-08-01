Büyük Anglo-Fransız Üç Renkli Tazı

Büyük Anglo-Fransız Üç Renli Tazı, Fransa'da mükemmel bir melez olarak yüksek beğeni toplamıştır. İngilizden çok Fransız olan bu sağlam tazılar, tilki tazısı kökenlerinin farklı derecelerini ifade eden bir seçkinliğe sahiptir.



Sürü tazılarının en sağlamı olarak bilinen Üç Renkliler, on yıllardır avcılar tarafından çok sevilir. Bunun bir nedeni de İngiliz atalarının gücü, dayanıklılığı ve sertliğidir. Bu ırk, 1978 yılında resmen tanındığından beri av sürülerinin müdavimidir.



Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler