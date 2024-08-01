Mavi Gaskonya Griffonu
Bu çok yönlü ırk tavşan avlamak için kullanılır. Merakı ve hassas burnu ile bu köpekler yaban domuzlarının izini sürme konusunda idealdir.
Mavi Gaskonya Griffonu hakkında
Mavi Gaskonya Griffonu, avlanma konusunda büyük başarı gösteren hassas burunlu, güçlü sesi olan bir köpektir.
Bu köpekler dikkatli, hatta hep tetikte olsa da yine de sevecendir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Dikkatli / Soğukkanlı
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Dikkatli / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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