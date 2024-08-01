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Mavi Gaskonya Griffonu

Bu çok yönlü ırk tavşan avlamak için kullanılır. Merakı ve hassas burnu ile bu köpekler yaban domuzlarının izini sürme konusunda idealdir.
Blue Gascony Griffon adult black and white

Mavi Gaskonya Griffonu hakkında

Mavi Gaskonya Griffonu, avlanma konusunda büyük başarı gösteren hassas burunlu, güçlü sesi olan bir köpektir.

Bu köpekler dikkatli, hatta hep tetikte olsa da yine de sevecendir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Dikkatli / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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